سياسة
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أمر مرفوض.. الكنيسة الأرمينية في تركيا تدين حرق المصحف في السويد
أدانت الكنيسة الأرمينية في تركيا إحراق نسخة من المصحف في العاصمة السويدية، ستوكهولم، واصفة الفعل بـ"غير الحضاري" ولا ينسجم مع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وأنه أيضاً لا يستهدف مشاعر المسلمين فقط.
أمر مرفوض.. الكنيسة الأرمينية في تركيا تدين حرق المصحف في السويد
أمر مرفوض.. الكنيسة الأرمنية في تركيا تدين حرق القرآن في السويد.  / صورة: AA
22 يناير 2023

أدانت الكنيسة الأرمنية في تركيا إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية، ستوكهولم.

وأكدت الكنيسة الأرمنية في بيانها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنّ إحراق الكتاب المقدس للعالم الإسلامي أمر مرفوض، ولا يستهدف مشاعر المسلمين فقط.

وأشار البيان إلى أنّه "لا يمكن التغاضي عن هذا الفعل الذي يؤدي إلى إذكاء مشاعر العداوة بين منتسبي مختلف العقائد، وأنه لا ينسجم مع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".

وشدّد على رفض البطريركية الأرمنية برمتها هذا الفعل "غير الحضاري" وأسفها لوقوعه.

ودعا البيان لإحلال مشاعر الحب والطمأنينة والسلام التي يحتاج إليها العالم في وقت يشهد فيه الكثير من المشاكل.

وطالب بالابتعاد عن أي فعل يؤدي إلى زيادة الأزمات التي يشهدها العالم، والعمل بكل جهد من أجل خلق أجواء الاستقرار دون الالتفات إلى الدين والعرق واللغة.

ونشر بطريرك الأرمن، ساهاك مشاليان، البيان في صفحته على تويتر.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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