صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن شبكة السكك الحديدية في إسطنبول ستتجاوز 380 كيلومتراً، عند اكتمال المشاريع الجارية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل افتتاح خط مترو يصل إلى منطقة كاغت هانة بمطار إسطنبول الدولي.

وأوضح أردوغان أن طول خط المترو المذكور يبلغ 34 كيلو متراً، وأن المسافرين سيصلون إلى المطار عبرَه في 24 دقيقة.

وأضاف أن القدرة الاستيعابية لخط مترو كاغت هانة-مطار إسطنبول تصل إلى 800 ألف شخص باليوم واحد.

وتابع قائلاً: "الخط الجديد يتكون من 8 محطات، وكما وعدنا مواطنينا، فإننا أنجزنا هذا الخط خلال فترة زمنية قياسية بقدرات وخبرات مهندسين أتراك".

وذكر أن مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى بين أفضل مطارات العالم والأكثر ازدحاماً في أوروبا، أنشئ دون إنفاق قرش واحد من خزينة الدولة.

وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت نجاحها وتفوقها في إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن وزارة النقل تعمل حالياً على إنشاء خطوط مترو أخرى تربط مطار إسطنبول بمناطق عدة في إسطنبول.

وصرح أردوغان أن المترو الجديد الذي جرى افتتاحه اليوم، سيقدم خدمة النقل المجاني لسكان إسطنبول، لمدة شهر كامل.