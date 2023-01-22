سياسة
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شولتز وماكرون يتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا في حالة واحدة
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلديهما سيواصلان "تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا، ما دام ذلك ضرورياً".
شولتز وماكرون يتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا في حالة واحدة
شولتز وماكرون يتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا في حالة واحدة / صورة: AFP
22 يناير 2023

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأن يدعم بلداهما أوكرانيا "مادام ذلك ضرورياً" وبشكل "ثابت" ضد الهجوم الروسي.

وقال شولتز خلال احتفال في السوربون في الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا، "سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً".

وأضاف شولتز "معاً، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي".

من جانبه، أكد ماكرون تقديم "الدعم الثابت" من جانب البلدين إلى الشعب الأوكراني "في جميع المجالات".

وأضاف ماكرون "بعد 24 فبراير/شباط، لم ينقسم اتحادنا ولم يتنصل من مسؤولياته".

والاحتفال الذي جرى في جامعة السوربون يهدف إلى إظهار الوحدة المستعادة بين البلدين بعد أن توترت علاقتهما في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأعلن المستشار الألماني أن "المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة"، واصفاً "المحرك الفرنسي-الألماني" بأنه "آلية تسوية" تسمح بـ"تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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