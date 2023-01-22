بلغ حجم صادرات تركيا من المركبات صغيرة ومتوسطة الحجم المخصصة للشحن، 5 مليارات و53 مليون دولار في 2022.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من اتحاد أولو داغ لمُصدّري المركبات، كانت بريطانيا، الوجهة الأكثر استيراداً لمركبات النقل التركية العام الماضي، بقيمة بلغت ملياراً و392 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ590 مليوناً و3 آلاف دولار ثم سلوفينيا بـ490 مليوناً و466 ألف دولار.

وحققت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة بنسبة 124.75% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 385 مليوناً و753 ألف دولار.

فيما بلغ حجم صادرات قطاع السيارات التركي العام الماضي 30 ملياراً و955 مليون دولار مسجلةً نموا بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إنتاج قطاع السيارات في تركيا العام الماضي مليوناً و402 ألف و189 مركبة، 988 ألفاً و278 منها خصصت للتصدير.