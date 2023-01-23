سياسة
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"بيرقدارTB2" التركية تدخل قائمة التقنيات المتطورة لعام 2023
أعلن المدير العام لشركة بايكار التركية خلوق بيرقدار، اختيار مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، مُسيّرات "بيرقدار TB2" التركية ضمن التقنيات المتطورة جداً لعام 2023
"بيرقدارTB2" التركية تدخل قائمة التقنيات المتطورة لعام 2023
المجلة قالت في بيان نُشر على موقعها، إن مُسيّرات بيرقدار التركية استطاعت زيادة أهميتها ودورها الفعال في الحروب / صورة: وزارة الدفاع الأوكرانية
23 يناير 2023

اختارت مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، مُسيرات "بيرقدار TB2" التركية ضمن التقنيات المتطورة جداً لعام 2023.

وقال المدير العام لشركة بايكار التركية خلوق بيرقدار، في تغريدة على تويتر: "مُسيّراتنا من طراز "بيرقدارTB2" اختيرت بين التقنيات المتطورة جداً لعام 2023 من قبل مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو".

وأوضحت المجلة في بيان نُشر على موقعها، أن مسيرات بيرقدار التركية استطاعت زيادة أهميتها ودورها الفعال في الحروب.

وأضاف البيان أن مُسيّرات "بيرقدارTB2" لفتت الأنظار خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وعن تفاصيل المُسيّرة التركية قالت المجلة: "مُسيّرة "بيرقدارTB2" عبارة عن مجموعة من الأجزاء الجيدة التي جرى تجميعها في جسم الطائرة التي تطير ببطء، هذه المُسيّرة قادرة على التحليق بسرعة 138 ميلاً في الساعة، وقادرة على التواصل مع المركز عن بُعد 186 ميلاً".

وأردفت المجلة: "بيرقدار قادرة على البقاء في الأجواء بشكل متواصل لمدة 27 ساعة، وتتميز بسهولة الاستخدام وسعرها منافس مقارنة بنظيراتها في العالم".

ومُسيّرات "بيرقدارTB2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنّعي الطائرات بدون طيار القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدارTB2" حالياً من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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