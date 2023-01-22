أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد خلال احتفال في باريس بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا أن "مستقبل" أوروبا يعتمد على "المحرك" الفرنسي-الألماني.

وقال شولتز إن "المستقبل، على غرار الماضي، يعتمد على التعاون بين بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة"، واصفاً "المحرك الفرنسي-الألماني" بأنه "آلية تسوية" تتيح "تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متطابق".

وكان زعيما فرنسا وألمانيا قد أعلنا في عمود مشترك لهما نشرته الصحيفة الألمانية اليومية "فرانكفورتر العامة"، وصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية، عن سعيهما إلى بناء أوروبا بقدرات عسكرية أقوى.

ودعا ماكرون وشولتز إلى زيادة الاستثمار في القوات المسلحة وصناعة الدفاع لتحسين القدرات العسكرية لأوروبا.

وأوضحا أنه "بعد مضي 60 عاماً على توقيع معاهدة الإليزية (بين الرئيس الفرسي شارل ديغول والمستشار الألماني كونراد أديناور في 22 يناير/كانون الثاني عام 1963، لأول مرة تتفق فرنسا وألمانيا على المسائل الأساسية فيما يخص مستقبل أوروبا".

وقالا أيضاً: "نتشارك الطموح ذاته: (وهو) اتحاد أوروبي مرن وقوي وذو سيادة. حتى في الحالات التي نختلف فيها، نظل مصممين أكثر من أي وقت مضى على العمل على استجابات مشتركة، واستجابات نريد دراستها مع شركائنا الأوروبيين".

وتابعا: "يجب علينا ضمان أن تتمكن الأجيال القادمة، من الأوروبيين، من العيش في قارة يسودها السلام والازدهار والحرية".