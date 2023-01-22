حض مشرعون أمريكيون، الأحد، إدارة الرئيس جو بايدن على تصدير دبابات (أبرامز إم1) القتالية إلى أوكرانيا، قائلين إن إرسال عدد، حتى وإن كان رمزياً، إلى كييف سيكون كافياً لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.

وقال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المُنصّب حديثاً رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لبرنامج (ذيس ويك) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) إن دبابة "واحدة فحسب" من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، خصوصاً ألمانيا، على إرسال دبابات دعماً لأوكرانيا في قتالها روسيا.

وأضاف "حتى قول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافياً".

ودأب مسؤولون أوكرانيون على مناشدة الحلفاء الغربيين لأشهر لإمدادهم بالدبابات الحديثة في ظل تصدي بلادهم لهجوم روسي شامل.

وأعلنت بريطانيا في الآونة الأخيرة أنها ستمد أوكرانيا بما إجماليه 14 دبابة (تشالينجر 2)، ولكن الجائزة الحقيقية هي دبابات (ليوبارد 2) الألمانية الثقيلة، التي يرتب حلفاء أوكرانيا لتوريدها.

وتتزايد الضغوط على برلين منذ أسابيع لإرسال بعض دبابات ليوبارد الخاصة بها إلى أوكرانيا، أو على الأقل الموافقة على نقلها من دول أخرى.

ولكن يبدو أن ألمانيا ربطت أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك الولايات المتحدة لإرسال دبابات أبرامز الخاصة بها، وهو ما رفضه مسؤولون أمريكيون لأن المركبات معقدة الصيانة.

وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز لشبكة (إيه.بي.سي) إنه آن أوان تنحية هذه المخاوف جانباً.

وأضاف "إن تطلب الأمر إرسالنا بعض دبابات أبرامز لإتاحة الحصول على دبابات ليوبارد من ألمانيا ومن بولندا ومن حلفاء آخرين، فسأدعم ذلك".

وأردف "أحترم أن قادتنا العسكريين يعتقدون بأن أبرامز (صيانتها) معقدة للغاية و(تشغيلها) مكلفة جداً لتكون بفائدة دبابات ليوبارد نفسها، ولكننا نحتاج إلى مواصلة العمل مع حلفائنا المقربين والمضي قدماً في تلك الخطوة المستعصية".