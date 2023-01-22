عجز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هز الشباك بأولى مبارياته الرسمية في السعودية مع ناديه النصر الذي حقق فوزاً بهدف وحيد على نادي الاتفاق، بالجولة الـ14 من الدوري، الأحد.

وشارك رونالدو، 37 عاماً، أساسياً من بداية اللقاء، لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف بالمباراة التي ترقبها الجميع.

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الأول، أطلق النجم البرتغالي أول تسديدة على مرمى الاتفاق لكنها وجدت قدم المدافع لتخرج إلى ركلة ركنية.

وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب أندرسون تاليسكا في الدقيقة الـ31 من شوط المباراة الأول، وذلك بكرة رأسية تجاوزت رونالدو.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 33 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الاتفاق بعد الخسارة اليوم عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وتفاعلت مدرجات ملعب "مرسول بارك" التي احتشدت بالجماهير مع لمسات رونالدو، الذي ارتدى شارة القيادة بمباراته الأولى، وبخاصة مراوغة على طريقته الخاصة لنجم الاتفاق سعيد المولد.

ولم يكد رونالدو ينضم إلى النادي السعودي، حتى حُرم من اللعب مباراتين؛ عقاباً له على إسقاطه هاتفاً من يد أحد مشجعي كرة القدم بعد مباراة مانشستر يونايتد التي خسر فيها أمام إيفرتون في أبريل/نيسان الماضي.

ونجحت إدارة نادي "النصر"، نهاية العام الماضي، في التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق بداية من الانتقالات الشتوية الجارية، حيث قُدّم إلى الجماهير ووسائل الإعلام رسمياً، الثلاثاء الماضي، بحضور نحو 30 ألف مشجع.