بعد عام تقريباً على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوقعت المعارك 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها الأحد رئيس الأركان النرويجي.

وأعلن رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة "تي في 2" أن "الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180ً ألفا بين قتيل أو جريح".

والنرويج الدولة المتاخمة لروسيا، عضو في الناتو منذ تأسيسه في عام 1949.

وأضاف الجنرال النرويجي أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح 100 ألف قتيل أو جريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 ألف مدني في هذه الحرب الفظيعة".

ولم تقدّم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة "على الأرجح" في الجانب الأوكراني.

وأكد رئيس الأركان النرويجي الأحد أنه رغم خسائرها الفادحة فإن "روسيا قادرة على مواصلة (هذه الحرب) لفترة طويلة" مستشهداً بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة.

وتابع: "أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب" في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير "بفضل المضادات الجوية الأوكرانية".

ودعا الجنرال النرويجي إلى تسليم أوكرانيا دبابات قتالية وهو الملف الذي تعرقله ألمانيا. وتابع الجنرال: "تحتاج أوكرانيا إلى هذه الدبابات سريعاً إذا كان عليها شن هجوم مضاد في الشتاء".

ورغم الدعوات الملحة من أوكرانيا وعدة دول أوروبية، رفضت برلين حتى الجمعة تسليم كييف دبابات ليوبارد.

ضوء أخضر

وفي وقت لاحق الأحد، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لتلفزيون "LCI" الفرنسي، رداً على سؤال حول موقف برلين إن سلّمت بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا: "هذا السؤال لم يُطرح حاليّاً لكنه لو طُرح لما منعنا حدوث ذلك (تسليم الدبابات)".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، إن بلاده لن تبقى متفرجة تجاه الوضع في أوكرانيا. وأوضح موراوسكي أنه إذا لم تتمكن بلاده من الاتفاق مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد، فإنها ستشكل تحالفاً أصغر من الدول المستعدة للتبرع ببعض دباباتها الحديثة لأوكرانيا التي تخوض حرباً.

وتناولت وسائل إعلام ألمانية تصريح وزيرة الخارجية بيربوك، على أنه "ضوء أخضر" لبولندا بشأن منح الدبابات لأوكرانيا.

"أفضل ضمان"

وعلى صعيد منفصل، قال زيلينسكي، إنه يعتقد أن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون أفضل ضمان لكييف.

جاء ذلك في تصريحاتٍ الأحد خلال لقاء مغلق مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في العاصمة كييف، حسب بيان للرئاسة الأوكرانية.

وذكر البيان أن زيلينسكي وجونسون بحثا الدعم الدولي لأوكرانيا. وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لجونسون إزاء الدعم البريطاني لبلاده.

وفيما يتعلق بعملية التكامل بين بلاده والناتو، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن عضوية أوكرانيا لدى الحلف ستكون أفضل ضمان لبلاده.

وزار جونسون أيضاً مدينتي بوروديانكا وبوتشا في منطقة كييف، اللتيْن شهدتا اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية خلال المراحل الأولى من الحرب.