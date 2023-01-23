سياسة
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أمريكا.. العثور على المسلح المشتبه بإطلاقه النار في كاليفورنيا منتحراً
أعلنت شرطة لوس أنجلوس أن المسلح الذي يُشتبه في أنه قتل 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة القمريّة في كاليفورنيا بالرصاص، أطلق النار على نفسه وانتحر فيما كانت قوّات الأمن تتعقّبه. وانتهت عملية التعقب على بُعد أكثر بقليل من 40 كيلومتراً من المدينة.
أمريكا.. العثور على المسلح المشتبه بإطلاقه النار في كاليفورنيا منتحراً
أمريكا.. العثور على المسلح المشتبه بإطلاقه النار في كاليفورنيا منتحراً. / صورة: AFP
23 يناير 2023

أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأحد أنّ المسلّح الذي يُشتبه في أنّه قتل 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة القمريّة الجديدة في كاليفورنيا بالرصاص، أطلق النار على نفسه وانتحر فيما كانت قوّات الأمن تتعقّبه.

والمشتبه به من أصل آسيوي ويبلغ 72 عاماً، وعُرّف عنه باسم هوو كان تران. وقال لونا إنّ هذا الرجل هو المشتبه به الوحيد في عمليّة إطلاق النار في مونتيري بارك في كاليفورنيا، مضيفاً أنّ الدافع وراء هذا الهجوم في رأس السنة القمريّة الجديدة لم يُعرَف بعد، وأنّ التحقيق لا يزال جارياً.

وانتهت عملية تعقّب مطلق النار على بُعد أكثر بقليل من 40 كيلومتراً من المدينة التي حدث فيها إطلاق النار. وحاصرت الشرطة مركبة بيضاء إثر المطاردة الطويلة وعثرت في داخلها على جثّة هامدة، حسب صور بثّتها قنوات تلفزيونيّة.

وأمر الرئيس جو بايدن الأحد بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامّة تكريماً لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.

وإضافة إلى القتلى، أُصيب عشرة أشخاص آخرون على الأقلّ بجروح في إطلاق النار العشوائي في مونتيري بارك، وفق ما أفاد شهود عيان.

44 ألف ضحية في 2022

ويُعدّ العنف باستخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حدثت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022، وفق موقع "أرشيف عنف الأسلحة" Gun Violence Archive.

وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.

وقضى أكثر من 44 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية في العام 2022، وأكثر من نصفهم حالات انتحار.

ويملك واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة سلاحاً واحداً على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصَين بالغَين في منزل يحوي قطعة سلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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