سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا
حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زعماء دول الاتحاد على إجراء محادثات بشأن استخدام أصول روسية مصادرة بقيمة 300 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي / Others
23 يناير 2023

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حثه زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.

ونقلت عنه أيضاً قوله في مقابلة إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يجرى بما يتماشى مع المبادئ القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني لمعاقبة موسكو على الهجوم العسكري الذي شنته على أوكرانيا.

وصرحت آنذاك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلة: "جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، و19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية".

ونوهت بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه إدارة الأموال واستثمارها، إذ ستذهب العائدات إلى أوكرانيا بحيث تعوَّض في النهاية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وأكدت: "سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. ويمكننا معاً أن نجد السبل القانونية للوصول إلى ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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