سياسة
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أنقرة: سنقيم دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة ردّاً على استهداف الإسلام
قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش في تصريحات صحفية، إن بلاده تنوي إقامة دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد الاعتداءات على الإسلام ورموزه. وذلك تعليقاً على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.
أنقرة: سنقيم دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة ردّاً على استهداف الإسلام
أرباش يقول إن تركيا سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة ضد الاعتداءات على الإسلام ورموزه / صورة: AA
23 يناير 2023

أعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، أن بلاده سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد الاعتداءات على الإسلام ورموزه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرباش خلال لقائه مع الصحفيين الاثنين، تعليقاً على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال إن رفع الدعاوى سيجري بالتعاون مع الملحقين والمشاورين التابعين لرئاسة الشؤون الدينية التركية في 120 دولة.

وأضاف أن رئاسة الشؤون الدينية تخطط لعقد اجتماع مع منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، عبر الإنترنت، لاتخاذ موقف جماعي ضد "الحادث الشنيع" في السويد وبعض الهجمات المعادية للمسلمين في أوروبا.

وأشار أرباش إلى أن رئاسة الشؤون الدينية ستتواصل مع المثقفين في أوروبا لإيصال رسالة إلى مختلف الشرائح لدى المجتمع الغربي.

وأكد أنه بحث الأحد، مع رؤساء الوحدات التابعة للشؤون الدينية، رفع دعاوى في محاكم 120 دولة، وتوجيه رسائل إلى أماكن مختلفة تظهر الموقف من الاعتداءات.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة أنقرة لدى ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية التي منعت اقتراب أحد منه خلال ارتكابه العمل الاستفزازي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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