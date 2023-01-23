سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد 4 أشهر من تشكيلها.. حكومة الكويت تقدّم استقالتها وسط أزمة مع مجلس الأمة
أعلن رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح تقديم حكومته استقالتها لولي عهد البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة وعشية نظره استجوابين ضد وزيرين فيها.
بعد 4 أشهر من تشكيلها.. حكومة الكويت تقدّم استقالتها وسط أزمة مع مجلس الأمة
الحكومة الكويتية تقدّم استقالتها لولي عهد البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد 4 أشهر من تشكيلها / صورة: AP
23 يناير 2023

أعلنت حكومة الكويت برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء الاثنين، تقدّمها باستقالتها إلى ولي عهد البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك حسب بيان لمجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع له في قصر السيف بالعاصمة الكويت، لتستقيل الحكومة بعد 4 أشهر من آخر تشكيل لها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظره استجوابين ضد وزيرين فيها.

وأفاد البيان بأن "الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع المجلس اليوم برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد".

وأرجع رئيس الحكومة رفعه كتابَ الاستقالة إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معرباً عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمة بشأن ذلك، فيما ينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة ليصدر قراراً برفضها أو قبولها واستمرار الحكومة بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

وكانت صحيفة القبس المحلية، أفادت في وقت سابق الاثنين، بأن "الحكومة تقدّم استقالتها للقيادة السياسية"، دون تعقيب حكومي.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمّها الأحد، أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المُدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها إلى اللجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقَشا الثلاثاء.

وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمسّ نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات إليهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصاً على إنجاز مصالح المواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us