اجتازت الطائرة المُسيّرة القتالية التركية "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار "تعريف النظام" في طيرانها الثاني.

وقالت شركة "بايكار" التركية المصنّعة لمُسيّرات بيرقدار في بيان، الاثنين: "أكملت الطائرة المسيرة المقاتلة بيرقدار قزل إلما الأولى من نوعها في تركيا والمطورة وطنياً برأس مال شركتنا، اختبار الطيران الثاني بنجاح بشكل كامل".

ومطلع العام الجاري، كشفت "بايكار"عن ميزة جديدة في المُسيّرة القتالية "قزل إلما" إذ بات بإمكانها التحليق أسرع من الصوت.

و"بيرقدار قزل إلما"، أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار، جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

ويبلغ وزن المُسيّرة عند الإقلاع 6 أطنان، وستكون قادرة على حمل ما وزنه الأقصى 1500 كيلوغرام، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محلياً.

ومطلع مارس/آذار الماضي أماط سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار" اللثام عن المقاتلة المُسيّرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.