سياسة
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الجزائر.. مصرع 3 عسكريين في تحطم مروحية ورئيس الأركان يأمر بفتح تحقيق
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ​​3 عسكريين في تحطّم طائرة مروحية خلال مهمة تدريبية بولاية عين الدفلى غربي البلاد. وأضافت أن رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة أمر بـ"فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث".
الجزائر.. مصرع 3 عسكريين في تحطم مروحية ورئيس الأركان يأمر بفتح تحقيق
وزارة الدفاع الجزائرية: المروحية كانت في مهمة تدريبية مبرمجة / صورة: AP
23 يناير 2023

​​​​​​​لقي 3 عسكريين مصرعهم، الاثنين، في تحطّم طائرة مروحية خلال مهمة تدريبية بولاية عين الدفلى غربي الجزائر.

وحسب وزارة الدفاع الجزائرية، عبر بيان: "تحطمت مساء اليوم مروحية من نوع MI -171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى".

وأفادت بأن "الحادث أسفر عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة".

وهذه المروحية "كانت في مهمة تدريبية مبرمجة"، وقد أمر رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة بـ"فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث"، وفق البيان.

وتقدّم الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون بـ"تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي"، حسب التلفزيون الرسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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