أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أوامر بالتحقيق مع رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، وسط دعوات لإقالته بسبب مطالبات ضريبية.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، إن سوناك "أمر مستشاره الأخلاقي بفحص الشؤون الضريبية للسيد الزهاوي لأنه من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة"، حسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضاف أن هناك "حقائق إضافية" ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الزهاوي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن "سوناك لم يكن يعرف أن وزير المالية السابق ناظم الزهاوي دفع غرامة لتسوية نزاعه الضريبي مع إدارة الإيرادات والجمارك".

وفي وقت سابق اليوم، طالب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، سوناك بإقالة الزهاوي من منصبه في رئاسة حزب المحافظين.

وقال ستارمر في تصريحات صحفية إن موقف الزهاوري "لا يمكن الدفاع عنه"، وإن سوناك "بحاجة إلى إظهار بعض القيادة وإقالته اليوم".

وأضاف: "من الواضح أنه (الزهاوي) لن يستقيل، ولذا يحتاج رئيس الوزراء إلى إظهار بعض القيادة. هذا اختبار لرئيس الوزراء الذي وعدنا بالنزاهة والمساءلة".

وشدد ستارمر على أنه "إذا كانت هذه الكلمات تعني شيئاً، فعلى رئيس الوزراء إقالته اليوم وإظهار بعض القيادة".

والسبت الماضي، أكد الزهاوي أنه دفع مبالغ مالية لتسوية نزاع مع إدارة الإيرادات والجمارك، حسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وأوضحت الشبكة أن النزاع جرى حله في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام 2022، عندما كان الزهاوي وزيراً للمالية، وأن إجمالي المبلغ المدفوع يناهز الخمسة ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى غرامة التأخير.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصبح ناظم الزهاوي رئيساً لحزب المحافظين بعد تعيينه من قبل زعيم الحزب ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.