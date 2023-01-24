ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن سبعة أشخاص قتلوا في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هاف مون باي الساحلية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين.

وأورد مكتب إدارة الأمن بمقاطعة سان ماتيو على تويتر نبأ حادث إطلاق نار سقط فيه عدد من الضحايا، وقال إن مشتبهاً به رهن الاحتجاز.

وتقع هاف مون باي على بعد 50 كيلومتراً تقريباً إلى الجنوب من سان فرانسيسكو.

وأفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل نقلاً عن إدارة الأمن بأن المحققين اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 67 عاماً بعد نحو ساعتين من الحادث.

وقالت إن مسؤولي الأمن الذين تحركوا بناء على نداء استغاثة وجدوا أربعة قتلى وضحية خامسة أصيبت بالموقع الأول في هاف مون باي، قبل أن يعثروا على ثلاثة قتلى آخرين في مكان آخر قريب.

وفي السياق نفسه أفادت كريستينا كوربوس قائدة شرطة مقاطعة سان ماتيو إن شونلي تشاو البالغ 67 عاماً اعتقل بعد وقت قصير من الحادث، وفقاً لرويترز.

وقالت: "اليوم عند الساعة 2:22 مساءً جرى نشر رجال الشرطة.. بناء على بلاغ عن إطلاق نار وسقوط عدد من الضحايا".

ولفتت كوربوس إلى أن تشاو قاد سيارته بعد ذلك إلى مركز فرعي تابع للشرطة في "هاف مون باي" حيث كان طاقم قناة "آي بي سي 7" ينتظر لنقل وقائع مؤتمر صحفي.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الشرطة يسحبون رجلاً من أصول آسيوية يرتدي سترة حمراء وسروال جينز على الأرض.

وقالت كوربوس: "جرى اعتقال تشاو دون وقوع حوادث وعُثر على مسدس نصف آلي في سيارته"، موضحة أن الدافع وراء إطلاق النار لم يُعرف بعد، لكنه وقع في منطقة ريفية تسكنها عائلات.

وأضافت: "يوجد أشخاص يعيشون في الموقع أيضاً.. كان ذلك في فترة ما بعد الظهر عندما كان الأطفال خارج المدرسة، وأن يشاهد الأطفال ذلك فهذا أمر يفوق الوصف".

ونقلت قناة "أن بي سي" عن امرأة عضو في مجلس مدينة "هاف مون باي" قولها إن الضحايا عمال مزرعة صينيون.

وفي حادثة منفصلة قالت الشرطة الأمريكية إن طالبين قتلا أمس الاثنين وأصيب شخص بالغ بجروح خطيرة في إطلاق نار "مستهدف" على مركز تعليمي غير ربحي للشباب المعرضين للخطر في دي موين بولاية آيوا.

وفر ثلاثة مشتبه بهم لم يتسنَّ التعرف على هوياتهم، من مكان الحادث في سيارة قبل احتجازهم عند نقطة مرور في غضون 20 دقيقة من الواقعة.

ولم تتوصل السلطات إلى الدافع وراء إطلاق النار.

ووقعت حوادث إطلاق النار تلك في الوقت الذي لا يزال به التوتر يخيم على مدينة مونتيري بارك بمقاطعة لوس أنجلس عقب إطلاق نار جماعي السبت أودى بحياة 11 شخصاً.