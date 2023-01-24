قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف إن الإصلاحات العسكرية الروسية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي واستخدام "الغرب مجتمعاً" كييف لشن حرب بالوكالة على روسيا.

وفي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا يوم 11 يناير/كانون الثاني أقر جيراسيموف بوجود مشكلات تتعلق بتعبئة القوات الروسية بعد أن أجبرت انتقادات علنية الرئيس فلاديمير بوتين على توبيخ الجيش.

وقال جيراسيموف لموقع أرجومنتي إي فاكتي الإخباري في تصريحات نُشرت بوقت متأخر من الاثنين إن الإصلاحات العسكرية التي أُعلن عنها منتصف يناير وافق عليها بوتين ويمكن تعديلها للرد على التهديدات المحدقة بأمن روسيا.

وأضاف: "اليوم، تشمل هذه التهديدات تطلعات حلف شمال الأطلسي للتوسع إلى فنلندا والسويد وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن حرب بالوكالة على بلدنا".

وتقدمت فنلندا والسويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد شن روسيا هجمات ضد أوكرانيا.

وبموجب خطة موسكو العسكرية الجديدة سيُضاف فيلق عسكري إلى كاريليا شمال روسيا على الحدود مع فنلندا.

وتدعو الإصلاحات أيضاً إلى منطقتين عسكريتين إضافيتين، موسكو ولينينجراد، اللتين كانتا موجودتين قبل دمجهما عام 2010 لتكونا جزءاً من المنطقة العسكرية الغربية.

وقال جيراسيموف: "الهدف الرئيسي من هذا العمل ضمان حماية سيادة بلادنا ووحدة أراضينا".

وأضاف جيراسيموف أن روسيا الحديثة لم تشهد "قتالاً بهذه الضراوة"، مما أجبرها على تنفيذ عمليات هجومية من أجل استقرار الوضع.

وقال: "بلادنا وقواتها المسلحة تعمل اليوم ضد الغرب مجتمعاً".

وواجه جيراسيموف وقيادة وزارة الدفاع انتقادات حادة بسبب انتكاسات متعددة في ساحة المعركة وفشل موسكو في تحقيق النصر في حملة كان الكرملين يتوقع ألا تدوم طويلاً.

ألمانيا قد تُسلّم 139 دبابة ليوبارد لأوكرانيا

وعلى صعيد آخر قال متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة (RND) الإعلامية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية لأوكرانيا إذا لزم الأمر.

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي مثل بولندا للسماح بتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع لتعزيز دفاعها في مواجهة الجيش الروسي.

ويمتنع المستشار الألماني أولاف شولتز حتى الآن عن تقديم الدبابات أو السماح لدول الحلف الأخرى بفعل ذلك.

ونقلت المجموعة الإعلامية عن المتحدث قوله إن راينميتال يمكنها تسليم 29 دبابة ليوبارد 2 إيه 4 بحلول أبريل/نيسان إلى مايو/أيار و22 دبابة أخرى من الطراز نفسه نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وقال المتحدث إن بإمكان الشركة أيضاً تسليم 88 دبابة ليوبارد 1 الأقدم، دون إعطاء إطار زمني محتمل.

بولندا تسعى لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد دون موافقة برلين

حذّرت بولندا الاثنين من أنها مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا وإن لم تكن برلين وافقت "بعد" على ذلك، في وقت يشتدّ فيه الطلب على هذه المدرّعات من كييف للتصدّي للقوات الروسية التي أكّدت من ناحيتها تحقيق مكاسب ميدانية صغيرة.

وفي هذا السياق قرّر الاتّحاد الأوروبي الاثنين تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتّحاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

من جهتها تبدو الحكومة الألمانية منقسمة بشأن تسليم كييف دبّابات ثقيلة. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتز الذي لا يزال متردّداً في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ضغطاً متزايداً خصوصاً بعدما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن استعداد بلادها للسماح لوارسو بإرسال هذه المدرّعات إلى كييف رغم امتناع شولتز عن التعليق على الأمر.

وبموجب القانون الألماني يتوجّب على كل بلد يملك أسلحة ألمانية طلب الإذن من برلين قبل إرسالها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

والاثنين قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أمام صحفيين: "سنطلب هذه الموافقة لكنّ هذه القضية ثانوية"، مضيفاً: "إن لم نحصل على موافقة (الألمان) فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه".

وبولندا التي أعلنت عن استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز أشارت إلى أنّها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.

ووفقاً لتقديرات رئيس الوزراء البولندي فإنّ ألمانيا تملك "أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل" ونحو 200 "في المخزون".

وتملك جيوش أوروبية عدة دبابات ليوبارد، وهذا ما يشكّل ميزة كبيرة لأنه يمكن أن يسهّل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة.

وقُبيل الإعلان البولندي قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تليغرام: "نحن بحاجة إلى دبابات، ليس 10 و20 بل مئات منها".

وأضاف: "اليوم يجب أن تكون كل دبابة قادرة على القتال موجودة في جبهتنا. لأنّ هذه الجبهة ليست فقط جبهة أوكرانيا (...) إنها ساحة معركة حيث تواجه الحضارة مستنقعات التخلّف والهمجية".

"لم تقرّر بعد"

ومساء الأحد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تصرّ بشدّة على ضرورة تسليمها إيّاها، ممّا زاد الضغط على المستشار أولاف شولتز.

وأوضح ستيفن هيبيستريت المتحدّث باسم شولتس موقف المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي الاثنين، قائلاً إنّ "الحكومة الاتحادية لا تستبعد تسليم دبابات ليوبارد، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك حالياً".

وبعد قرار برلين وواشنطن وباريس مؤخراً تسليم كييف مدرّعات، تكمن المسألة بالنسبة إلى ألمانيا في ما إذا كان عليها اتخاذ خطوة نوعية على الفور وتزويد القوات الأوركرانية بدبّابات أيضاً.

وتعتقد دول أنّه ينبغي ذلك، ودول أخرى أكثر تشكيكاً أو تحفظاً"، حسب المتحدّث.

ومن المحتمل أن يكون للدبابات الألمانية الثقيلة "ليوبارد 2" تأثير كبير على القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.

ولدى سؤاله مجدّداً عن تسليم دبّابات ليوبارد خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في باريس، لم يكن شولتز حاسماً، وكرّر الحاجة إلى العمل بالتشاور مع حلفاء أوكرانيا بشأن قضايا تسليم الأسلحة.

قصف مدفعي روسي

ميدانياً أسفرت ضربات المدفعية الروسية الاثنين عن مقتل مدني واحد في قرية أنتونيفكا الواقعة بمنطقة خيرسون الجنوبية، حسب حاكمها ياروسلاف يانوتشيفيتش.

والأحد قال فلاديمير روغوف أحد قادة سلطات الاحتلال في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا إن الجيش الروسي يتقدّم باتجاه بلدتَين في المنطقة حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع.

وظهر الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا شرقي أوكرانيا دينيس بوشلين في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع لكنّ كييف تنفي حتى الآن سقوطها في أيدي الروس.

وحسب الجيش الروسي فإنّ الاستيلاء على سوليدار يمهّد لتطويق مدينة باخموت المجاورة التي تسعى موسكو للسيطرة عليها منذ الصيف وتشهد معارك ضارية بين الطرفين.

وأكّد بوشلين أن المعارك "تتكثف" هناك والقوات الروسية "تتقدم"، مشيراً إلى أنّ وحدات من مجموعة فاغنر المسلّحة باتت تسيطر على المرتفعات الاستراتيجية المجاورة.

ولم تقرّ أوكرانيا رسمياً حتى الآن بسقوط سوليدار، مشيرة إلى أن قواتها تواصل القتال في الجزء الغربي من المدينة.