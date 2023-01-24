سياسة
2 دقيقة قراءة
تفتيش منزل بايدن بعد "عرض طوعي" من محاميه.. والعثور على وثائق سرية جديدة
فتشت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة منزل الرئيس جو بايدن بعد "عرض طوعي واستباقي" من محاميه. وعثرت فرق التفتيش على ست وثائق سرية جديدة.
تفتيش منزل بايدن بعد "عرض طوعي" من محاميه.. والعثور على وثائق سرية جديدة
بايدن:  ما عثُر عليه من مواد سرية سيُعتبر في النهاية غير ذي أهمية / صورة: AFP
24 يناير 2023

ذكر البيت الأبيض الاثنين أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن الجمعة بعد "عرض طوعي واستباقي" قدمه محاميه الشخصي للوزارة.

وقال بوب باور محامي الرئيس في بيان مساء السبت إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على ست مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف.

وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثَّل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009.

وأردف بأن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: "كان هذا عرضاً طوعياً واستباقياً من المحامين الشخصيين للرئيس لوزارة العدل للوصول إلى المنزل".

ورفض سامز تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنغتون. وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يحاط علماً بما يجري خلال هذه العملية.

ويزيد البحث من المخاطر القانونية والسياسية لبايدن، الذي يؤكد أن ما عُثر عليه قبل ذلك من مواد سرية في منزله ومكتبه السابق سيُعتبر في النهاية غير ذي أهمية.

وقال سامز أيضاً إن محامي البيت الأبيض بعث برسالة إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رداً على استفساراته بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل الديمقراطي بايدن ومكتبه.

وقارن الجمهوريون التحقيق بآخر يتعلق بكيفية تعامل سلف بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب مع وثائق سرية بعد أن ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وقال البيت الأبيض إن فريق بايدن تعاون مع السلطات في تحقيقها الخاص بالوثائق وسلمها. وقاوم ترمب ذلك إلى أن بحث مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في أغسطس/آب في منتجعه بفلوريدا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us