سياسة
3 دقيقة قراءة
"قد تواجه تبعات سيئة".. دول غربية تحذّر صربيا من رفض التطبيع مع كوسوفو
أعلن الرئيس الصربي أنه تلقى إنذاراً نهائياً من دول غربية حول رفض التطبيع مع كوسوفو وإلا فإن بلاده ستواجه إجراءات قد تلحق بها "ضرراً كبيراً" يتمثل بوقف عملية الاندماج الأوروبي وسحب الاستثمارات.
"قد تواجه تبعات سيئة".. دول غربية تحذّر صربيا من رفض التطبيع مع كوسوفو
الاتحاد الأوروبي يضغط على صربيا للتطبيع مع كوسوفو أو مواجهة "أضرار كبيرة" / صورة: AFP
24 يناير 2023

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاثنين أنه تلقى إنذاراً نهائياً من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو أو مواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق "ضرراً كبيراً" ببلاده.

وقال فوتشيتش إنه تسلّم اقتراحاً خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لوضع حد للتوتر المستمر منذ فترة طويلة مع كوسوفو.

وأضاف أنهم قالوا له: "يجب أن تقبل هذه الخطة وإلا ستواجه وقف عملية الإندماج الأوروبي وسحب الاستثمارات والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضرراً كبيراً بجمهورية صربيا".

وفي حديث خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني أشار فوتشيتش إلى أن البرلمان الصربي ستتعين عليه مناقشة الاقتراح، مُلمّحاً إلى احتمال إجراء استفتاء.

ولم يفصح الرئيس الصربي عما تضَمنه الاقتراح، لكنه شدد على أنه بدون الاتحاد الأوروبي ستصبح صربيا "معزولة".

وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إن الاجتماعات في كوسوفو وصربيا ركزت على "بحث اقتراح تطبيع العلاقات"، مضيفاً: "شددنا على أن التقدم في هذا الاقتراح سيحقق فوائد كبيرة للجانبين".

وصربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو شرط رئيسي للمضي قدماً بملفها.

وأكد فوتشيتش أنه "يجب أن تظل صربيا على مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. لأننا بدون ذلك سنضيع اقتصادياً وسياسياً. إذا كنا وحيدين ومعزولين فهذا ليس شيئاً قد أقبل به كرئيس".

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 بعد حرب أواخر التسعينيات.

ورفضت بلغراد وحليفتاها الرئيسيتان روسيا والصين الاعتراف بالخطوة، ما حرم بريشتينا الحصول على مقعد في الأمم المتحدة.

وغالباً ما تحيد صربيا عن خط السياسة الخارجية لبروكسل، وكان آخرها عندما رفضت بلغراد فرض عقوبات على موسكو بعد بدء الحرب الأوكرانية، رغم أنها أدانت الهجمات الروسية في الأمم المتحدة.

وأعرب فوتشيتش عن اعتقاده أن الضغط لحل قضية كوسوفو هو نتيجة "تغيّر الظروف الجيوسياسية". وقال: "لديهم (الغرب) أجندتهم الخاصة وهي إنزال الهزيمة بروسيا، وكل ما يعترض طريق هذه الأجندة سيجري سحقه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us