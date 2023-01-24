مزّق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي العاصمة الإدارية للبلاد.

وشارك السياسي اليميني المتطرف عبر تويتر الاثنين مقطعاً مصوراً ينقل فعلته الاستفزازية التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام فإن الشرطة المحلية منحته الإذن بهذا الفعل شرط ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه كما ظهر في المقطع المصور يحرق صفحات القرآن الممزقة.

وظهر في الفيديو عناصر من الشرطة الهولندية تقف وراء المتطرف اليميني دون أن يحركوا ساكناً، وهو مستمر في تمزيق صفحات المصحف والدوس عليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتقلت الشرطة الهولندية الزعيم المتطرف نفسه في أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، وسط حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

وتأتي الحادثة بعد حرق اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي نسخة من المصحف قرب سفارة تركيا في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه فعلته.

وأثارت الحادثة غضباً بين أوساط المسلمين وإدانات من دول عربية وإسلامية اعتبرتها "عملاً استفزازياً لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم".

وتعقيباً على ردود الفعل الواسعة أبدى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم رفضه العمل الاستفزازي، وقال عبر تويتر إن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة".

كما قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على السلطات السويدية اتخاذ خطوات بشأن الحادثة، مؤكدة أنه "لا مكان للعنصرية وكراهية الأجانب والكراهية العرقية والدينية في الاتحاد الأوروبي"، وهو إقرار بأن الحادثة عمل عنصري ينمّ عن كراهية الأجانب والتي يجب أن يحاسب عليها القانون.