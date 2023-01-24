فرضت أوكرانيا عقوبات على 22 روسياً مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية في بلدهم بسبب ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بدعمهم للإبادة الجماعية تحت عباءة الدين".

ووفقاً لمرسوم صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع بأوكرانيا تضم القائمة ميخائيل جونداييف الذي يمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مجلس الكنائس العالمي ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن جونداييف قريب لزعيم الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريل. وفرضت أوكرانيا عقوبات على كيريل العام الماضي.

والعقوبات هي الأحدث بسلسلة خطوات اتخذتها كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين بحربه على أوكرانيا التي تدخل الآن شهرها الثاني عشر.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بساعة متأخرة أمس الاثنين: "فُرضت عقوبات على 22 مواطناً روسياً يدعمون تحت ستار الروحانيات الإرهاب وسياسة الإبادة الجماعية".