سياسة
2 دقيقة قراءة
"يستغلون الدين لدعم الإبادة".. كييف تفرض عقوبات على أسماء كنسية روسية
فرضت أوكرانيا عقوبات على 22 روسياً مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية في بلدهم بسبب ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بدعمهم للإبادة الجماعية تحت عباءة الدين". وتضم القائمة ميخائيل جونداييف الذي يمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
"يستغلون الدين لدعم الإبادة".. كييف تفرض عقوبات على أسماء كنسية روسية
أوكرانيا تفرض عقوبات على 22 شخصاً مرتبطاً بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية / صورة: AFP
24 يناير 2023

فرضت أوكرانيا عقوبات على 22 روسياً مرتبطين بالكنيسة الأرثوذكسية في بلدهم بسبب ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بدعمهم للإبادة الجماعية تحت عباءة الدين".

ووفقاً لمرسوم صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع بأوكرانيا تضم القائمة ميخائيل جونداييف الذي يمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مجلس الكنائس العالمي ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن جونداييف قريب لزعيم الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريل. وفرضت أوكرانيا عقوبات على كيريل العام الماضي.

والعقوبات هي الأحدث بسلسلة خطوات اتخذتها كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين بحربه على أوكرانيا التي تدخل الآن شهرها الثاني عشر.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بساعة متأخرة أمس الاثنين: "فُرضت عقوبات على 22 مواطناً روسياً يدعمون تحت ستار الروحانيات الإرهاب وسياسة الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us