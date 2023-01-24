انطلقت فاعليات النسخة 26 لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكستانية طشقند الثلاثاء بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وصرح نائب وزير الخارجية الأوزبكستاني بختيار ساديوف في كلمة الافتتاح بأن المستوى العالي لتمثيل جميع الدول الأعضاء يُظهر الاهتمام المتزايد بالتعاون الوثيق داخل المنظمة.

وأوضح أن المنظمة تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة وأن الدول الأعضاء لديها إمكانات لتطوير التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والصناعة والسياحة والبيئة.

ودعا ساديوف لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التوتر العالمي والمنافسة المتزايدة على الموارد الطبيعية والاستثمار والتكنولوجيا.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بوضع مراقب.