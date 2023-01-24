سياسة
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بمشاركة جاوش أوغلو.. انطلاق اجتماع وزراء خارجية "التعاون الاقتصادي" بطشقند
بدأت أعمال النسخة 26 لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي بطشقند بمشاركة وزير الخارجية التركي. وتضم منظمة التعاون الاقتصادي تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان.
بمشاركة جاوش أوغلو.. انطلاق اجتماع وزراء خارجية "التعاون الاقتصادي" بطشقند
انطلاق اجتماع وزراء خارجية "التعاون الاقتصادي" بطشقند / صورة: AA
24 يناير 2023

انطلقت فاعليات النسخة 26 لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكستانية طشقند الثلاثاء بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وصرح نائب وزير الخارجية الأوزبكستاني بختيار ساديوف في كلمة الافتتاح بأن المستوى العالي لتمثيل جميع الدول الأعضاء يُظهر الاهتمام المتزايد بالتعاون الوثيق داخل المنظمة.

وأوضح أن المنظمة تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة وأن الدول الأعضاء لديها إمكانات لتطوير التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والصناعة والسياحة والبيئة.

ودعا ساديوف لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التوتر العالمي والمنافسة المتزايدة على الموارد الطبيعية والاستثمار والتكنولوجيا.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بوضع مراقب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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