سياسة
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82% للتصدير.. قوجه ألي التركية أنتجت 1563 مركبة يومياً خلال 2022
شهدت ولاية قوجه ألي شمال غربي تركيا إنتاج 1563 مركبة يومياً خلال 2022. وحسب معطيات جمعية صناعة المركبات بتركيا فإن قوجه ألي التي تعد من أبرز مراكز إنتاج المركبات في البلاد شهدت العام الفائت إنتاج 570 ألفاً و769 مركبة.
82% للتصدير.. قوجه ألي التركية أنتجت 1563 مركبة يومياً خلال 2022
الأبرز في إنتاج السيارات.. قوجه ألي التركية أنتجت 1563 مركبة يومياً في 2022 / صورة: AA
24 يناير 2023

شهدت ولاية قوجه ألي شمال غربي تركيا إنتاج 1563 مركبة يومياً خلال العام الماضي 2022.

وحسب معطيات جمعية صناعة المركبات في تركيا فإن قوجه ألي التي تعد من أبرز مراكز إنتاج المركبات في البلاد شهدت العام الفائت إنتاج 570 ألفاً و769 مركبة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الأناضول الثلاثاء زاد إنتاج قوجه ألي من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بالعام الذي قبله 2021.

وخصصت الولاية 82% من إنتاجها من المركبات للتصدير.

وبهذا تكون صادرات قوجه إلي من المركبات بلغت 48% من إجمالي الصادرات التركية.

وبلغ حجم صادرات قطاع السيارات التركي العام الماضي 30 ملياراً و955 مليون دولار مسجلة نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إنتاج قطاع السيارات في تركيا العام الماضي مليوناً و402 ألف و189 مركبة، 988 ألفاً و278 منها خصصت للتصدير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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