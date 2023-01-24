شهدت ولاية قوجه ألي شمال غربي تركيا إنتاج 1563 مركبة يومياً خلال العام الماضي 2022.

وحسب معطيات جمعية صناعة المركبات في تركيا فإن قوجه ألي التي تعد من أبرز مراكز إنتاج المركبات في البلاد شهدت العام الفائت إنتاج 570 ألفاً و769 مركبة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الأناضول الثلاثاء زاد إنتاج قوجه ألي من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بالعام الذي قبله 2021.

وخصصت الولاية 82% من إنتاجها من المركبات للتصدير.

وبهذا تكون صادرات قوجه إلي من المركبات بلغت 48% من إجمالي الصادرات التركية.

وبلغ حجم صادرات قطاع السيارات التركي العام الماضي 30 ملياراً و955 مليون دولار مسجلة نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إنتاج قطاع السيارات في تركيا العام الماضي مليوناً و402 ألف و189 مركبة، 988 ألفاً و278 منها خصصت للتصدير.