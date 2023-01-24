هدمت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، قرية "العراقيب" العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ212 على التوالي، حسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إن "جرافات إسرائيلية بحماية الشرطة اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ212"، وفق وكالة الأناضول.

وذكر الشهود أن "القوات الإسرائيلية أجبرت سكان القرية على الخروج من منازل الصفيح والخيام قبل أن تهدمها الجرافات رغم أحوال الطقس الباردة".

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين في كل مرة تعود إلى هدمها يعيد السكان بناءها، وآخرها في 25 من ديسمبر/كانون أول 2022.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، بينما تصر نحو 22 عائلة تسكنها على البقاء بأرضها رغم الهدم المتكرر لها.

ووفق منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، فإن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها.