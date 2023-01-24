أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، سلسلة لقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في أوزبكستان.

والتقى جاوش أوغلو في العاصمة طشقند نظيريه الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، ومن قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، والقائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعيدوف.

وأشار وزير الخارجية التركي في تغريدة على تويتر أنه بحث مع نظيره الباكستاني القضايا الاقتصادية والتعاون الدفاعي والتطورات على الساحة الإقليمية.

أما مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكستاني، بحث جاوش أوغلو التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم بين البلدين، وفق التغريدة.

وأكد الوزير في لقائه عمع نظيره بقبرص التركية دعم أنقرة للقبارصة الأتراك في المحافل الدولية كافة.

وصباح الثلاثاء انطلقت فعاليات النسخة 26 لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكية بمشاركة جاوش أوغلو.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي كلاً من تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بوضع مراقب.