سياسة
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مصر تعثر على أقدم مدينة سكنية بالأقصر التاريخية عمرها نحو ألفي عام
اكتشفت وزارة السياحة والآثار المصرية "مدينة سكنية كاملة" يعود عمرها إلى نحو ألفي عام، وهي "الأقدم" في البر الشرقي بمحافظة الأقصر، التي تعد امتداداً لمدينة طيبة القديمة.
مصر تعثر على أقدم مدينة سكنية بالأقصر التاريخية عمرها نحو ألفي عام
وفق وزيري عثرت البعثة في موقع الاكتشاف على عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات وأدوات للطحن وعملات رومانية / صورة: AA
24 يناير 2023

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، اكتشاف "مدينة سكنية كاملة" يعود عمرها إلى نحو ألفي عام، تعد "الأقدم" بمدينة الأقصر التاريخية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني ( 30 ق.م. - 395 ميلادي) بمنطقة متاخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة".

وأكد وزيري أن هذا الاكتشاف "كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتداداً لمدينة طيبة القديمة".

وكانت مدينة طيبة القديمة، المعروفة حالياً بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتباراً من عصر الدولة الوسطى (2055 - 1650 ق.م.)، وعصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 - 1069 ق.م.).

وأُضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.

وعثرت البعثة بموقع الاكتشاف على "عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز"، وفق وزيري.

وأوضح المسؤول المصري أن "البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود إلى الكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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