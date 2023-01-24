قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إنه يتعين على الدول الإسلامية أن ترفع صوتها عالياً بوجه معاداة الإسلام وتبدي موقفا مؤثراً، واستدرك: "لكننا لا نرى ذلك دائماً".

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الإيرانية عادل نجف زادة، والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وأضاف شنطوب أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تتصاعد في أوروبا بتسارع، مشيراً إلى سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وأشار إلى أن اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أعد تقريراً مهماً وشاملاً حول ظاهرة معاداة الإسلام، وستجري مناقشته في الاجتماع المقبل للاتحاد المزمع عقده في الجزائر.

ووصف رئيس البرلمان التركي حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد بـ"العمل الدنيء".

وشدد على أنه "من المهم أن ترفع الدول الإسلامية صوتها عالياً، وتُظهر موقفاً أكثر تأثيراً"، واستدرك بالقول: "إلا أننا لا نرى ذلك دائماً".

ولفت إلى أن إحراق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الدولة أمر خطير.

وأردف: "في البلدان الأوروبية لا يُسمح حتى بإنكار الهولوكوست اليهودي، يجب على العالم الإسلامي أن يُظهر رد الفعل اللازم ضد هذا الهجوم على الكتاب المقدس (القرآن) والقيمة الأساسية لملياري مسلم".

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.