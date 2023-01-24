أفادت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، بأن أنقرة طلبت تأجيل محادثات الآلية الثلاثية الخاصة بعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في فبراير/شباط المقبل إلى موعد لاحق.

وأدانت تركيا السويد بسبب سماحها لشخصية يمينية متطرفة بحرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، والسماح لأنصار تنظيم PKK الإرهابي بتنظيم مسيرات مناهضة لها وللرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أدانت أنقرة بشدة هذه الأعمال التي وصفتها بالدنيئة، في حين طلبت وزارة الخارجية من السويد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.