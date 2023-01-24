سياسة
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مصادر تركية: أنقرة طلبت تأجيل اجتماعات الآلية الثلاثية مع السويد وفنلندا
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة طلبت تأجيل اجتماعات الآلية المشتركة الدائمة، المُتشكّلة في إطار المذكرة الثلاثية مع السويد وفنلندا، والتي كانت مقررة في فبراير/شباط المقبل، وذلك عقب الأعمال الاستفزازية التي استهدفت القرآن الكريم والرئيس أردوغان.
مصادر تركية: أنقرة طلبت تأجيل اجتماعات الآلية الثلاثية مع السويد وفنلندا
مصادر: أنقرة طلبت تأجيل اجتماعات الآلية الثلاثية مع السويد وفنلندا   / صورة: TRT Haber
24 يناير 2023

أفادت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، بأن أنقرة طلبت تأجيل محادثات الآلية الثلاثية الخاصة بعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في فبراير/شباط المقبل إلى موعد لاحق.

وأدانت تركيا السويد بسبب سماحها لشخصية يمينية متطرفة بحرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، والسماح لأنصار تنظيم PKK الإرهابي بتنظيم مسيرات مناهضة لها وللرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أدانت أنقرة بشدة هذه الأعمال التي وصفتها بالدنيئة، في حين طلبت وزارة الخارجية من السويد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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