قُتل 3 أشخاص، الثلاثاء، إثر إطلاق نار وقع في مدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية.

وقال مسؤول بشرطة واشنطن في إفادة مصورة، إن شاباً أطلق النيران داخل متجر على الطريق، وفر هارباً.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به سرق سيارة من طراز "كرايسلر سيدان" رمادية أو فضية اللون، واستخدمها في تنفيذ إطلاق النار.

ونشرت إدارة شرطة ياكيما صور المسلح المشتبه به على حسابها على فيسبوك، معلنة بدء عمليات البحث عنه.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية، حتى الساعة (18:35 بتوقيت غرينيتش) أي تفاصيل عن الضحايا، أو الدوافع المحتملة للمشتبه به.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبته الكونغرس، بحظر الأسلحة الهجومية، في أعقاب حوادث إطلاق نار متعاقبة بالولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وأمس، قُتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من قتل رجل من أصول آسيوية (72 عاماً)، 11 شخصاً داخل قاعة للرقص قرب لوس أنجلوس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة الصينية القمرية الجديدة.