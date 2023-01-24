كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، أن برلين "قررت تسليم دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا".

وقالت الصحيفة في نسختها الأسبوعية، إن حكومة المستشار أولاف شولتز "تخطط لإرسال مجموعة دبابات يمتلكها الجيش الألماني بالفعل إلى أوكرانيا".

وأضافت أن الحكومة ستوافق أيضاً على "طلبات من بولندا وشركاء آخرين لنقل دبابات (ليوبارد 2) الألمانية إلى أوكرانيا".

وكانت ألمانيا قد تعرضت لضغوط في الأسابيع الأخيرة، للموافقة على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، لكن برلين أصرت على أنها "لن تتخذ مثل هذا القرار بمفردها، بل بعد التشاور مع الحلفاء".

ووفقاً للصحيفة الألمانية، ستقدم الولايات المتحدة وفرنسا أيضاً الدعم العسكري إلى أوكرانيا، متمثلاً في إرسال دبابات مخصصة للمعارك.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ألمانيا والحلفاء إلى تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية وأسلحة متقدمة.

وسبق أن ناشدت كييف الغرب بتسليمها دبابات "ليوبارد 2"، إلا أن الحصول عليها حتى من الدول التي تمتلكها (بينها بولندا وفنلندا) يتطلب موافقة برلين.

وتتميز دبابات "ليوبارد" بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

فضلاً عن احتوائها على أنظمة تبريد بمقصورة الطاقم، ومولد طاقة إضافي، وهاتف يسمح للطاقم بالاتصال الخارجي.