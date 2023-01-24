أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء أنّه جرى العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة الإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب جيمس كومر، في بيان إنّ "نائب الرئيس السابق مايك بنس أبلغنا اليوم باكتشاف وثائق مصنّفة سرية في منزله في إنديانا. إنّه موافق على التعاون بالكامل مع تحقيقنا".

ويشرف كومر على التحقيق البرلماني الذي فتحه مجلس النواب في أعقاب العثور على وثائق مماثلة في منزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان البيت الأبيض العثور على ملفات تخص الرئيس جو بايدن تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة بواشنطن وبمنزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وسببت هذه القضية إحراجاً للديمقراطيين لأنهم كثيراً ما انتقدوا الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية بداره في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وبينما أعلن وزير العدل مي ريك غارلاند، تعيين مدّع عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، أطلق الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقاً برلمانياً، وذلك بفضل تمتعهم بالأغلبية.