سياسة
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بن غفير: جميع الخبراء أبلغوني أن "حارس الأسوار 2" على الأبواب
حذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من نسخة ثانية من "حارس الأسوار" التي شهدت قصفاً عنيفاً على قطاع غزة وتصعيداً في العدوان الإسرائيلي على القدس والضفة الغربية. ودعا بن غفير الإسرائيليين إلى التطوع لتشكيل حرس وطني.
بن غفير: جميع الخبراء أبلغوني أن "حارس الأسوار 2" على الأبواب
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "حارس الأسوار 2" على الأبواب / Others
25 يناير 2023

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن جميع الخبراء الذين تحدث معهم أبلغوه أن عملية "حارس الأسوار 2" على الأبواب، وذلك في إشارة إلى العدوان على قطاع غزة في مايو/أيار 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بن غفير مساء الثلاثاء، مع مدير عام الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال بن غفير في بداية كلامه: "السيناريو الذي أسمعه من معظم المهنيين في هذه الوزارة وفي الشرطة وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي هو أن ’حارس الأسوار’ على الأبواب".

وفي 10 مايو2021 وعلى مدى 11 يوماً شهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، قابلته الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح وباحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وتميزت هذه المواجهة بغليان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس ومواجهات عنيفة داخل أراضي عام 1948 لا سيّما في المدن الإسرائيلية المختلفة بين السكان العرب من جهة والشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود من جهة أخرى.

وأضاف بن غفير في المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء: "لذلك في مواجهة مثل هذا السيناريو (حارس الأسوار) يوجد حل واحد، هو تعزيز الشرطة الإسرائيلية وإنشاء حرس وطني".

ودعا الوزير الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الإسرائيليين إلى التطوع بقوله: "الحرس الوطني يدعوكم إلى الحضور والتطوع. هذا اليوم يوم بشرى لمواطني إسرائيل".

وكشف أن عدد عناصر الشرطة الذين استقالوا العام الماضي وصل إلى 1030، مرجعاً ذلك إلى ضعف الرواتب، ووعد بزيادة رواتب الشرطة بنسب تتراوح بين 20 و40%".

ويُعد بن غفير أحد أكثر الوجوه تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزاباً من أقصى اليمين القومي والديني.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في 3 يناير/كانون الأول الجاري، ما أدى إلى إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية وانتقادات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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