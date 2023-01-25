شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفاً شبه كامل لحركة النقل الثلاثاء بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا SNCF إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست Gare de l'Est التي تسيّر قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية.

إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، وكانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر الثلاثاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشركة إن العمليات ستظل معطلة الأربعاء وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة TGV.

واندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية. وقالت الشركة إنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا حريق اندلع عمداً".

قدمت الشركة شكوى جنائية للشرطة ولم يُتعرَّف بعد على هوية الجناة أو هدفهم من استهداف جزء صغير، ولكنه مهم، من البنية التحتية.

وقال وزير النقل كليمن بون إن 48 مجموعة كابلات تضم 600 كابلاً كهربائياً فردياً دُمّرت. وقال للصحفيين في المحطة: "الليلة الماضية ارتُكب عمل تخريبي سافر".

وأضاف بون أنه فيما يمكن أن تكون عمليات التخريب متكررة، كان هذا الحادث "شيئاً استثنائياً جداً".

وقالت نيابة بلدة مو الواقعة شرقي باريس إنها بدأت تحقيقاً جنائياً ضد أشخاص مجهولين بسبب تعمد إحداث أضرار وتعريض حياة آخرين للخطر.

تعد محطة غار دو ليست خامس أكثر محطة للسكك الحديد ازدحاماً في العاصمة الفرنسية واستخدمها العام الماضي نحو 28 مليون شخص.

يأتي التعطيل أيضاً في وقت يستعد فيه العاملون في قطاع السكك الحديدية لتنفيذ سلسلة من الإضرابات تعبيراً عن احتجاج النقابات على تعديل نظام التقاعد الذي تخطط له الحكومة.

إذ أُعلن إضراب وطني آخر في 31 يناير/كانون الثاني، بعد إضراب واسع في الـ19 من هذا الشهر. وقالت النقابات الثلاثاء إن عمال السكك الحديد سيضربون أيضاً في 7 و8 فبراير/شباط.