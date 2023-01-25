سياسة
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برلمان سويسرا يناقش تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا
صوتت لجنة سويسرية لصالح مقترح يسمح بتعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. وبموجب قانون الحياد السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.
برلمان سويسرا يناقش تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا
سويسرا تسمح بتعديل قانون يهدف لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا عبر دول أخرى. / صورة: EPA
25 يناير 2023

ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري.

صوتت لجنة في البرلمان السويسري، الثلاثاء، لصالح مقترح يسمح بتعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى.

وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.

لكن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت الثلاثاء بغالبية 14 صوتاً مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.

وتضَمّن الاقتراح مادة تسمح بإلغاء تعهدات عدم إعادة التصدير التي يجب على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية التوقيع عليها "في الحالات التي يكون فيها انتهاك للحظر الدولي على اللجوء إلى القوة"، وفق بيان صادر عن اللجنة.

وأبقى الاقتراح الباب مفتوحاً أمام الحكومة السويسرية لوقف إعادة تصدير الأسلحة في الحالات التي يشكل فيها ذلك مخاطر "كبيرة" على السياسة الخارجية السويسرية.

ومن المرجح أن يحتاج البرلمان بكامل أعضائه إلى منح موافقته على هذا الاقتراح قبل تعديل القانون.

وحض بيان اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار التعديل الذي يجب أن يظل سارياً حتى نهاية عام 2025.

وأشار الى أن "غالبية أعضاء اللجنة اعتبروا أنه ينبغي لسويسرا أن تسهم في الأمن الأوروبي عبر تقديم مزيد من المساعدات الهامة لأوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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