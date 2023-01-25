ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة وكلاء وزارات المالية بدول الخليج الاثنين عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة المالية العماني عبد الله بن سالم الحارثي، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع جاء تحضيراً للقاء تعتزم عقده في شهر فبراير/شباط المقبل، لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية تنفيذاً لقرارات القمة الخليجية الأخيرة.

وتضمنت قرارات القمة الخليجية الأخيرة، التي عُقدت في الرياض، الشهر الماضي، تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي متابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.

والاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.