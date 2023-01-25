سياسة
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"نصرة للقرآن".. الأزهر يدعو إلى مقاطعة منتجات السويد وهولندا
طالب الأزهر الشريف الأربعاء الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بجميع أنواعها، “نصرة للقرآن الكريم“. ودعا الأزهر إلى “اتخاذ موقف قوي وموحد نصرة لكتاب الله ولقرآننا الكريم كتاب المسلمين المقدس".
"نصرة للقرآن".. الأزهر يدعو إلى مقاطعة منتجات السويد وهولندا
الأزهر الشريف يدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة منتجات السويد وهولندا. / صورة: Reuters
25 يناير 2023

طالب الأزهر الشريف الأربعاء الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية، بكل أنواعها، “نصرة للقرآن الكريم“.

ودعا الأزهر في بيان، إلى “اتخاذ موقف قوي وموحد نصرة لكتاب الله ولقرآننا الكريم كتاب المسلمين المقدس، ورد مناسب لحكومتَي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم“.

ورفض الأزهر “تمادي الدولتين في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير“.

وشدِّد في البيان على “ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية هذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها“.

وأكد أن “أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذل صريح عن نصرة الدين الذي ارتضاه الله لهم“.

وقال إن “هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين، الذي لا يعرفون عنه شيئاً، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه، إلا حين يكونون وجهًاً لوجهٍ أمام ضرورات المادَّة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغةً غير لغتها“.

والاثنين، حرق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد،، نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، بعد نحو 3 أشهر من توقيفه في أثناء قيامه بحرقه أيضاً.

والسبت، حرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي، نسخة من ال قرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكاب فعلته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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