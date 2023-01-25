سياسة
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السوداني: علينا مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ولا نحتاج إلى قوات أجنبية
كشف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عن حاجة بلاده إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي، في ظل عدم احتياجها إلى قوات قتالية أجنبية بل استشارية، موضحاً "نحن بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خارطة التعاون المستقبلي".
السوداني: علينا مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ولا نحتاج إلى قوات أجنبية
رئيس وزراء العراق: لم نعد بحاجة إلى قوات أجنبية بل استشارية. / صورة: AA
25 يناير 2023

كشف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عن حاجة بلاده إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي، في ظل عدم احتياجها إلى قوات قتالية أجنبية بل استشارية.

جاء ذلك في مقال للسوداني نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) وصحيفة لوموند الفرنسية الأربعاء، عشية زيارته لباريس الخميس.

وقال السوداني إن بلاده ترغب في ترسيخ التعاون العسكري والأمني مع الجانب الفرنسي، "تناغماً مع هدفنا في رفع قدرات قواتنا الأمنية القتالية، وهي الآن تحقق تلك الغاية".

وأضاف أن هذا الوضع "يجعل العراق في غير حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز".

ومضى يقول: "وهذا يعني أننا بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خارطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".

ويأتي هذا المقال بعد أيام من دفاع السوداني خلال حديثه إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد جدولاً زمنياً لانسحابها، مؤكداً أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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