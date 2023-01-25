سياسة
2 دقيقة قراءة
فرق الإنقاذ تبحث عن 9 مفقودين إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان
غرقت مساء الثلاثاء سفينة شحن قبالة السواحل اليابانية، كانت تقل على متنها 22 شخصاً من جنسيات مختلفة. وتمكنت فرق خفر السواحل بمساعدة سفن متواجدة في المكان من إنقاذ 13 شخصاً، فيما يستمر البحث عن 9 مفقودين.
فرق الإنقاذ تبحث عن 9 مفقودين إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان
غرق سفينة جينتيان للشحن قبالة السواحل اليابانية / صورة: AFP
25 يناير 2023

فُقد 9 أشخاص إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل مقاطعة "ناغازاكى" جنوب غربي اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني، في بيان، إن "سفينة شحن، كان على متنها 22 من أفراد الطاقم، غرقت قبالة سواحل مقاطعة ناغازاكي".

ومن بين طاقم السفينة، 14 صينياً و8 من ميانمار حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أن أبلغ الطاقم خفر السواحل أن سفينتهم "مائلة وتغرق".

وحتى ساعة نشر الخبر، جرى إنقاذ 13 شخصاً، فيما يجري البحث المكثف عن 9 آخرين.

وأجرت سفينة "جينتيان" (Jintian) المسجلة في هونغ كونع، والبالغ وزنها 6 آلاف و551 طناً "مكالمة استغاثة" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية نحو الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي (14:15 ت.غ)، على بعد نحو 110 كيلومترات غرب جزر دانجو، حسب البيان.

وكانت سفينة خاصة، تبحر في مكان قريب، أنقذت أول 4 من أفراد الطاقم.

كما أن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني وسفينتان أخريان كانت موجودة في المكان الأربعاء، وكان يُفترض أن تصل سفن أخرى يابانية وكورية جنوبية لدعم جهود الإنقاذ، وفق ما أعلنت سلطات طوكيو وسيول.

وأفادت وكالة "كيودو" المحلية بأن "السفينة أخطرت في وقت لاحق خفر السواحل بأن طاقمها كان قادراً على الانتقال إلى قوارب النجاة قبل غرق السفينة".

ويأتي غرق سفينة "جين تيان" في خضمّ موجة برد حادة تضرب شرق آسيا. وتبلغ الحرارة في الجزر الأقرب إلى مكان الحادث بالكاد ثلاث درجات مئوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us