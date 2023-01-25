فُقد 9 أشخاص إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل مقاطعة "ناغازاكى" جنوب غربي اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني، في بيان، إن "سفينة شحن، كان على متنها 22 من أفراد الطاقم، غرقت قبالة سواحل مقاطعة ناغازاكي".

ومن بين طاقم السفينة، 14 صينياً و8 من ميانمار حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أن أبلغ الطاقم خفر السواحل أن سفينتهم "مائلة وتغرق".

وحتى ساعة نشر الخبر، جرى إنقاذ 13 شخصاً، فيما يجري البحث المكثف عن 9 آخرين.

وأجرت سفينة "جينتيان" (Jintian) المسجلة في هونغ كونع، والبالغ وزنها 6 آلاف و551 طناً "مكالمة استغاثة" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية نحو الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي (14:15 ت.غ)، على بعد نحو 110 كيلومترات غرب جزر دانجو، حسب البيان.

وكانت سفينة خاصة، تبحر في مكان قريب، أنقذت أول 4 من أفراد الطاقم.

كما أن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني وسفينتان أخريان كانت موجودة في المكان الأربعاء، وكان يُفترض أن تصل سفن أخرى يابانية وكورية جنوبية لدعم جهود الإنقاذ، وفق ما أعلنت سلطات طوكيو وسيول.

وأفادت وكالة "كيودو" المحلية بأن "السفينة أخطرت في وقت لاحق خفر السواحل بأن طاقمها كان قادراً على الانتقال إلى قوارب النجاة قبل غرق السفينة".

ويأتي غرق سفينة "جين تيان" في خضمّ موجة برد حادة تضرب شرق آسيا. وتبلغ الحرارة في الجزر الأقرب إلى مكان الحادث بالكاد ثلاث درجات مئوية.