رفعت امرأة في ولاية نيويورك دعوى قضائية مدنية ضد مايك تايسون، متهمة بطل الملاكمة الأمريكي العالمي السابق باغتصابها في سيارة ليموزين في أوائل التسعينيات حسب وثائق المحكمة.

وقدّمت المرأة التي طلبت من المحكمة عدم الكشف عن هويتها، دعواها في أوائل يناير/كانون الثاني الحالي بموجب قانون مؤقت لولاية نيويورك يسمح لضحايا الاعتداء الجنسي بالسعي للحصول على تعويضات مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.

وقضى تايسون ثلاث سنوات في السجن ابتداءً من عام 1992 بعد إدانته باغتصاب عارضة الأزياء ديزيريه واشنطن التي كانت وقتها تبلغ من العمر 18 عاماً.

وذكرت المرأة في إفادة خطية قصيرة مؤرخة 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها قابلت الملاكم في ملهى ليلي "في أوائل التسعينيات"، ثم تبعته إلى سيارته الليموزين، حيث زعمت أنه اعتدى عليها قبل اغتصابها.

وقالت: "نتيجة لاغتصاب تايسون، عانيت وما زلت أعاني من إصابات جسدية ونفسية وعاطفية"، مشيرة إلى أنها تطالب بالحصول على تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.

ولم يصدر تايسون أي تعليق عن الدعوى حتى مساء الثلاثاء.

ولد تايسون في بروكلين عام 1966، وعاش طفولة مضطربة قبل أن يصبح بطلاً للعالم في الوزن الثقيل بلا منازع في الثمانينيات، مما أرعب خصومه بقتاليته في الحلبة وقوة لكماته الهائلة.

ووُقف تايسون في العام 1991 بشبهة الاغتصاب، وأدين في العام التالي ليمضي ثلاثة سنوات في السجن، قبل أن يفرج عنه ويعود الى المنافسات في الحلبة.

واستعاد بعد عودته اللقب العالمي، لكنه خسر لاحقاً مرتين أمام مواطنه إيفاندر هوليفيلد، إحداهما في نزال في نوفمبر/تشرين الثاني 1996، والذي يعد من الأشهر في التاريخ الحديث للملاكمة إذ أقصي من النزال وجرى توقيفه لـ18 شهراً من بعده، إثر عضه أذن منافسه وقضمه جزءاً منها.

حاول استعادة اللقب العالمي في 2002 لكنه خسر أمام البريطاني لينوكس لويس، واضطر إلى الاعتزال في العام 2005 عقب خسارته أمام الايرلندي مايك ماكبرايد. عاد الى الحلبات بعد 15 عاماً وهو بعمر 54 عاماً لخوض مباراة استعراضية ضد مواطنه روي جونز جونيور انتهت بالتعادل.

واستمر تايسون في تصدر عناوين الصحف بسبب الاكتئاب والإدمان، لا سيما في عرض فردي وصف فيه العديد من التقلبات في حياته.