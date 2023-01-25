ألغى مطار "برلين-براندنبورغ" الدولي الألماني جميع رحلاته الأربعاء، على خلفية بدء الموظفين الأرضيين إضراباً ليوم كامل، بسبب الخلاف المستمر حول الأجور وظروف العمل.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان: "نظراً إلى إضراب العمال التحذيري المعلن في مطار برلين-براندنبورغ، أُلغيَت جميع رحلات الركاب لليوم".

وجاء في البيان: "نطلب من الركاب المتأثرين بقرار الإلغاء الاتصال بشركات الطيران، أو وكالات السفر الخاصة بهم، للحصول على معلومات حول إعادة الحجز، وخيارات السفر البديلة".

وأجبر الإضراب المطار على إلغاء نحو 300 رحلة جوية، وتضرر ما يقرب من 35 ألف مسافر، حسب المصدر نفسه.

وبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30ت.غ)، ومن المقرر أن يستمرّ حتى الأربعاء 11:59 مساءً (22:59ت.غ)، وفقاً لنقابة "فيردي" التي تمثّل مصالح أولئك العاملين.

ويشارك في الإضراب موظفون من شركة المطار، وخدمات المناولة الأرضية، وأمن الطيران.

وتطالب النقابة التي تمثل نحو 6 آلاف موظف في مطار برلين براندنبورغ، بـ500 يورو (545 دولاراً) إضافية شهرياً، وزيادات في الأجور لتعويض ارتفاع التضخم، وتحسينات أخرى في ظروف العمل.