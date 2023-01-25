أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، بزعم "تنفيذ عملية طعن".

وقالت الوزارة في بيان إنها بلغها "من هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (20 عاماً) برصاص الاحتلال، قرب قلقيلية".​​​​​​​

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهِر إطلاق النار على الشاب الفلسطيني أمام والدته وشقيقه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني قرب نقطة عسكرية في مفرق مستوطنة كدوميم.

وأضافت الهيئة أن الفلسطيني "حاول طعن أحد الجنود بسكين، ولم تقع إصابات بين الجنود".

فيما قال شهود عيان، إن "قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني على مدخل مستوطنة كدوميم"، وأن السلطات الإسرائيلية أغلقت الموقع.

وتشهد الضفة الغربية منذ مدة توتراً متصاعداً يحذر متابعون من تزايد حدّته مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم أحزاباً من أقصى اليمين.