لم تكن هوفاكا بيمابا قد تجاوزت العاشرة عندما اغتُصبت وفقدت عذريتها إذ كرّسها والداها كما تفعل بعض العائلات الهندية شديدة الفقر، لإلهة الخصوبة الهندوسية، لتكون بداية عبودية جنسية استمرت لسنوات طويلة.

أصبحت الفتاة الصغيرة واحدة ممن يُعرفنَ في جنوب الهند باسم "ديفاداسي"، وبات محرّماً عليها تالياً الزواج من إنسان. ويُعهد عادةً بهؤلاء الفتيات جنسياً في بدايتهن إلى رجل كبير السن، يدفع لهنّ المال أو يقدّم لهنّ الهدايا.

وقالت هوفاكا بيمابا التي شارفت على الخمسين من عمرها "في حالتي، كان شقيق أمي"، في مقابل رداء "ساري" وبعض المجوهرات.

وما لبثت أن أتيحت معاشرة هوفاكا بحجة كونها مكرّسة للإلهة ييلاما، لرجال آخرين كانوا يدفعون ثمن خدماتها الجنسية.

وشكّلت هذه الدعارة المستترة مصدر دخل لأسرة هوفاكا مدى سنوات.

وتروي هوفاكا التي نجحت في نهاية المطاف في التحرر من هذه العبودية "لو لم أكن ديفاداسي، لكنت صاحبة أسرة وأطفال ومال. كنت سأعيش حياة جيدة".

وتمكنت هوفاكا غير المتعلمة من إيجاد عمل في الحقول الزراعية في مقابل نحو دولار واحد في اليوم.

وتسعى العائلات شديدة الفقر، من خلال جعل بناتها "ديفاداسي"، إلى تأمين مصدر دخل، وتوفر على نفسها كذلك تكلفة المهر والزفاف.

"أم لطفلين في الـ17 "

وكانت للـ"ديفاداسي" اللواتي عرفهن جنوب الهند منذ قرون، مكانة محترمة في المجتمع سابقاً.

وكانت كثيرات منهنّ يتلقين تعليماً وتدريباً على الرقص والموسيقى الكلاسيكية، وكنّ يعشن حياة مريحة ويخترن شركاءهن الجنسيين بأنفسهنّ.

وتوضح المؤرخة غياثري إيير لوكالة الصحافة الفرنسية أن "فكرة العبودية الجنسية التي يسمح بها الدين بشكل أو بآخر، لم تكن جزءاً من النظام الأصلي".

وتشرح أن "الاتفاق الإلهي بين ديفاداسي والإلهة تحوّلت إلى تجارة للاستغلال الجنسي في القرن التاسع عشر، خلال الإدارة الاستعمارية البريطانية.

ولم تحظر الهند هذه الممارسة على المستوى الوطني إلا عام 1988، لكنّ اللجنة الهندية لحقوق الإنسان تشير إلى أن أكثر من 70 ألف "ديفاداسي" لا يزلن موجودات في كارناتاكا اليوم.

وأمرت اللجنة العام الماضي ولاية كارناتاكا وولايات هندية عدة أخرى بإعلامها بالإجراءات المتخذة لمنع هذه الممارسة.

وتعتقد عائلات عدة في سونداتي، وهي بلدة صغيرة في جنوب الهند تضم معبداً مخصصاً لييلاما، أن وجود "ديفاداسي" في الأسرة يمكن أن يجلب لها الحظ ويحمي أفرادها.

في هذا المعبد، اتحدت سيتافا د. جوداتي مع الإلهة لدعم والديها، وكانت يومها تبلغ ثماني سنوات.

وتقول لوكالة فرانس برس "في الزواج بين الناس، يوجد عروس وعريس. وعندما أدركت أنني وحيدة، رحت أبكي".

وعندما مرض والدها ذات يوم، سرعان ما دُفعت إلى ترك المدرسة وأجبرت على ممارسة الدعارة للمساعدة في تأمين نفقات العلاج.

وتخبر أنها أصبحت أماً لولدين "وهي بعد في السابعة عشرة من العمر".

وتتولى سيتافا اليوم رئاسة منظمة تساعد "ديفاداسي" سابقات على التعافي، قائلة إن هذه الممارسة "مستمرة منذ عقود".

وكثيرات من الـ"ديفاداسي" اللواتي تحررن من هذه العبودية بتن اليوم من دون أي مدخول، ويعتشن من أعمال يدوية وزراعية متدنية الأجر.

وترى الـ"ديفاداسي" السابقة ريكا بانداري أن هذه الفئة من الفتيات "دُمّرت حياتهنّ بسبب ممارسة عمياء لأحد التقاليد".