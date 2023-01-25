أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رسمياً تسليم كييف 31 دبابة "إم 1 أبرامز " (M1 Abrams)، مؤكداً أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجوم الروسي المستمر.

وجاءت موافقة بايدن على منح أوكرانيا دبابات "أبرامز" بعد مناشدة من كييف، وتنسيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في أوروبا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه أجرى صباح الأربعاء مباحثات هاتفية مع زعماء كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في إطار التعاون المشترك والوثيق من أجل دعم أوكرانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشكل كامل في دعم أوكرانيا، وسنعمل على تعزيز قدرة قواتها".

واعتبر بايدن أن روسيا "فشلت" في التفرقة بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي السياق، أشار بايدن إلى أن تسليم ما مجموعه 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا "هو بمعدل كتيبة كاملة من الدبابات".

وتابع: "تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز يتوقف على مدى جاهزية قواتها، واستعدادها لاستخدامها".

وفي السياق، نوه بايدن إلى أن تدريب القوات الأوكرانية على استخدام وصيانة وإمداد الدبابات سيبدأ "في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن تسليم نظام الأسلحة المتقدم "سيستغرق بعض الوقت".

وعلى هذا النحو، أشاد الرئيس الأمريكي بالمواقف الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، وتقديم عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي الأسلحة المتطورة لكييف، لجعلها في موقف قادر على التصدي لروسيا.

وذكّر بتسليم بريطانيا وفرنسا دبابات متطورة لأوكرانيا، فضلاً عن موافقة ألمانيا على تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد 2".

كما كشف بايدن عن أن ألمانيا بصدد "تسليم كييف منظومة صواريخ باتريوت".

بيد أنه في المقابل، شدد على أن الدبابات والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا "لا تشكل تهديداً هجومياً لروسيا".