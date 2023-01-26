أكّد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء، أنّ بلاده بصدد توقيع اتفاق مع شركة "إيني" النفطية الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار، لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية.

وقال بن قدارة في تصريح تليفزيوني: "وصلنا إلى اتفاق مع شركة إيني لتطوير حقلين في البحر".

ويُتوقع أن يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعب من الغاز، حسب قوله.

وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى أنّ هذا الاتفاق وُقّع في 2008 وكان يفترض دخوله حيز التنفيذ عام 2017، لكنّ ذلك لم يتمّ، دون توضيح أسباب تعثُّر تنفيذه.

وأوضح أنّه يوم السبت المقبل "سيُوقَّع الاتّفاق رسمياً بين إيني ومؤسسة النفط، وستُستثمَر 8 مليارات دولار لتطوير الحقلين البحريين".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت مؤسسة النفط "استئناف (تنفيذ) عقد موقَّع عام 2008 مع شركة إيني (ينقذ البلاد من نقص إنتاج الغاز) المتوقَّع عام 2025".

وإيني إحدى أكبر الشركات الأجنبية التي ترتبط بشراكة مع ليبيا في مجال النفط والغاز، إذ تساهم في إنتاج أكثر من ربع الإنتاج اليومي من النفط الخام، الذي يتخطّى 1.2 مليون برميل.

كما تُعَدّ إيني أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، الذي يؤمّن أكثر من ثلث احتياج استهلاك إيطاليا.