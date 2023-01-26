سياسة
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باتيلي في الجزائر لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار في ليبيا
أعلن عبد الله باتيلي ممثل الأمين العامّ للأمم المتحدة في ليبيا، أنه يزور الجزائر في إطار جولة يجريها في دول جوار ليبيا، طلباً للدعم في إطلاق حوار بين مختلف فرقاء البلد الأخير لتجاوز أزمته.
باتيلي في الجزائر لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار في ليبيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل الممثل الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي / صورة: الرئاسة الجزائرية
26 يناير 2023

أعلن عبد الله باتيلي ممثل الأمين العامّ للأمم المتحدة في ليبيا، أنه يزور الجزائر في إطار جولة يُجريها لدول جوار ليبيا، طلباً للدعم في إطلاق حوار بين مختلف فرقاء البلد الأخير لتجاوز أزمته.

جاء ذلك في تصريحات لباتيلي نشرتها الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء، بعدما استقبله الرئيس عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر.

وقال المبعوث الأممي وفق البيان: "زيارتي تأتي في إطار جولة لدول جوار ليبيا لطلب مساعدة هذه الدول من أجل استتباب الأمن في ليبيا".

وأضاف أن الدعم يكون "من خلال مساعدة الأطراف الليبية وتمكينهم من إيجاد سبل الحوار من أجل تجاوز هذه الأزمة التي طال أمدها منذ 10 سنوات".

وأوضح باتيلي أن "مساندة الجزائر للمهمة التي كُلّفتها كانت منذ البداية وكذلك دعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا".

وأردف: "أنا على يقين من أن الليبيين سيستمعون إلى الجارة الجزائر التي تُعَدّ بلداً متأثراً بتداعيات الأزمة".

ووصل باتيلي إلى الجزائر الثلاثاء، وعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بحثا فيها آخر تطورات الأوضاع، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

ونقلت الوزارة في بيان لها عن لعمامرة تأكيده "دعم الجزائر مساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه"، مؤكدا استعدادها لـ"وضع خبرتها تحت تَصرُّف الأشقاء الليبيين، بخاصة في ما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات".

وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثّل في وجود حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلّفها مجلس النواب، والثانية معترَف بها من الأمم المتحدة هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحلّ ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسَي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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