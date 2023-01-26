سياسة
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القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 8 أعوام على مهندس صيني بتهمة التجسس
أدان القضاء الأمريكي مهندساً صينياً بتهمة تزويد بلاده بمعلومات حول خبراء أمريكيين بهدف تجنيدهم، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات.
القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 8 أعوام على مهندس صيني بتهمة التجسس
وزارة العدل الأمريكية تحكم بالسجن 8 أعوام على مهندس صيني في قضية تجسُّس / صورة: AA
26 يناير 2023

أُدينَ مهندس صيني الأربعاء بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين بمعلومات حول خبراء أمريكيين بهدف تجنيدهم.

ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب واتُّهم بالتعرّف إلى علماء ومهندسين أمريكيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

ووُقف في سبتمبر/أيلول 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أمريكيين مجنَّسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاوناً مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأُدينَ في سبتمبر/أيلول لتصرُّفه غير القانوني بصفته عميلًا لحكومة أجنبية وبإدلائه بتصريحات مضلّلة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.

وحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جي تشاوكون تصرّف تحت إشراف شو بانغون، وهو عميل صيني للاستخبارات مُدان بالسجن 20 عاماً في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وأدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لسعيه منذ 2013، للحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأمريكية "جنرال إلكتريك أفييشن" (General Electric Aviation) الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" (Safran) التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرّك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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