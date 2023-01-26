أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 9 شهداء بينهم سيدة مسنَّة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين 9 شهداء بينهم سيدة مسنَّة، و16 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة".

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وأضاف شهود عيان للأناضول أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين".

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية إسقاط مسيَّرة إسرائيلية خلال اقتحام المخيم برصاص فلسطينيين.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استُخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وصرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كلية في حديث لتليفزيون فلسطين الرسمي بأن "الأوضاع في المخيم صعبة للغاية، وهناك عدد من الإصابات لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليها".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منع قوات الاحتلال سيارات الإسعافات الفلسطينية من الوصول إلى أماكن وجود المصابين.

فلسطين تندّد

نددت الرئاسة الفلسطينية الخميس باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في ظلّ صمت دولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينية، إن "إسرائيل ترتكب جرائمها بحقّ شعبنا في ظلّ عجز وصمت المجتمع الدولي"، حسب تليفزيون فلسطين الرسمي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الآن وفي ظل هذه المناظر الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تَبقَّى من مصداقيته؟".

دعوات للتصعيد

بدورها دعت حركة فتح إلى إضراب عامّ في الأراضي الفلسطينية، وتصعيد المواجهة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ردّاً على العملية الإسرائيلية في مخيم جنين.

كما حذّرت حركة الجهاد الإسلامي من اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة، ما لم تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في التوتر جرَّاء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجّر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.