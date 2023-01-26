سياسة
2 دقيقة قراءة
"تقرباً من الرئيس".. تحقيق في بيع لوحات فنية تحمل توقيع نجل بايدن
احتلّ معرض فني يقدّم لوحات تحمل توقيع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمحامي صاحب الماضي المضطرب، صدارة اهتمامات الجمهوريين في الكونغرس الذين تَعهَّدوا باستخدام غالبيتهم في مجلس النواب للتدقيق في أعمال أسرة الرئيس.
"تقرباً من الرئيس".. تحقيق في بيع لوحات فنية تحمل توقيع نجل بايدن
الجمهوريون يشكّون بأن الأثرياء من الباحثين عن النفوذ قد يشترون أعمال هانتر الفنية بهدف التقرب من الرئيس / صورة: AP
26 يناير 2023

طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء معرضاً في نيويورك بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين اشتروا لوحات فنية رسمها هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

وقال جيمس كومر رئيس اللجنة والنائب الجمهوري عن كنتاكي في رسالته إلى صاحب المعرض: "إن ترتيباتك مع هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية خطيرة وشكوكاً حول ما إذا كانت عائلة بايدن تبيع مرة أخرى الوساطات والنفوذ".

وطلب كومر من مالك المعرض جورج بيرجيس الإدلاء بشهادته أمام لجنته الشهر المقبل.

ويُعَدّ هانتر بايدن هدفاً مفضَّلاً للجمهوريين، بخاصة في ما يتعلق بعمله السابق مع الشركات الأجنبية، وتحدث علانية في السابق عن معاناته مع الإدمان على المخدرات.

وتساور الجمهوريين شكوك بأن الأثرياء من الباحثين عن النفوذ قد يشترون أعمال هانتر بايدن الفنية بهدف التقرب من الرئيس للحصول على امتيازات.

وحسب كومر فإن بعض اللوحات التي يعرضها "غاليري جورج بيرجيس" في نيويورك وصل سعره إلى 225 ألف دولار.

وغرّد كومر على تويتر الأربعاء قائلاً: "لماذا يدفع أي شخص مبالغ طائلة لهانتر بايدن مقابل عمل فني يمكن القول إنه بلا قيمة؟ هو ليس بابلو بيكاسو".

وواجهت إدارة بايدن التي تقدّم نفسها على أنها النقيض الأخلاقي للرئيس السابق دونالد ترمب، كثيراً من الأسئلة حول تعاملات هانتر بايدن التجارية، بخاصة خلال فترة تولّي والده منصب نائب الرئيس (2009-2017).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us