طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء معرضاً في نيويورك بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين اشتروا لوحات فنية رسمها هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

وقال جيمس كومر رئيس اللجنة والنائب الجمهوري عن كنتاكي في رسالته إلى صاحب المعرض: "إن ترتيباتك مع هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية خطيرة وشكوكاً حول ما إذا كانت عائلة بايدن تبيع مرة أخرى الوساطات والنفوذ".

وطلب كومر من مالك المعرض جورج بيرجيس الإدلاء بشهادته أمام لجنته الشهر المقبل.

ويُعَدّ هانتر بايدن هدفاً مفضَّلاً للجمهوريين، بخاصة في ما يتعلق بعمله السابق مع الشركات الأجنبية، وتحدث علانية في السابق عن معاناته مع الإدمان على المخدرات.

وتساور الجمهوريين شكوك بأن الأثرياء من الباحثين عن النفوذ قد يشترون أعمال هانتر بايدن الفنية بهدف التقرب من الرئيس للحصول على امتيازات.

وحسب كومر فإن بعض اللوحات التي يعرضها "غاليري جورج بيرجيس" في نيويورك وصل سعره إلى 225 ألف دولار.

وغرّد كومر على تويتر الأربعاء قائلاً: "لماذا يدفع أي شخص مبالغ طائلة لهانتر بايدن مقابل عمل فني يمكن القول إنه بلا قيمة؟ هو ليس بابلو بيكاسو".

وواجهت إدارة بايدن التي تقدّم نفسها على أنها النقيض الأخلاقي للرئيس السابق دونالد ترمب، كثيراً من الأسئلة حول تعاملات هانتر بايدن التجارية، بخاصة خلال فترة تولّي والده منصب نائب الرئيس (2009-2017).