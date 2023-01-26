سياسة
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أنقرة تعرب عن قلقها العميق وتدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد مدنيين. والخميس، أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين لنحو 4 ساعات صباحاً.
أنقرة تعرب عن قلقها العميق وتدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
أنقرة تعرب عن "قلقها العميق" وتدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين. / صورة: AA
26 يناير 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين بالضفة الغربية، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مدنيين.

وقالت في بيان الخميس، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل الكثير من الفلسطينيين جراء اقتحام الجنود الإسرائيليين مخيم جنين للاجئين.

وأضافت الخارجية "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التوتر المتصاعد ووقوع خسائر بالأرواح في الضفة الغربية، وندين بشدة هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين".

وقدمت تعازيها إلى الشعب الفلسطيني وحكومته، راجية الرحمة من الله للأشقاء الذي فقدوا حياتهم في الأحداث.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مُسنّة، وإصابة 20 آخرين، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين لنحو 4 ساعات صباحاً.

وتعتبر هذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى (الثانية) عام 2000.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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